Fascia Verde, Patanè: “Regione accoglie nostra richiesta proroga divieti esistenti”

“La delibera della Giunta Regionale del Lazio che proroga, come da richiesta di Roma Capitale, i divieti esistenti all’interno della Ztl Fascia Verde è una notizia positiva”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

La richiesta del Comune e l’accordo con la Regione

“Dopo l’approvazione da parte, prima della Giunta Regionale e poi del Consiglio regionale, del Piano della Qualità dell’Aria che prevedeva l’estensione dei divieti all’interno della Ztl Fascia Verde ai veicoli a benzina Euro 4 e diesel Euro 5 – aggiunge Patanè – abbiamo presentato alla Regione Lazio la richiesta di proroga dei divieti esistenti, fino a benzina Euro 2 e diesel Euro 3, presentando a supporto un piano di misure alternative.”

Un risultato condiviso per la qualità dell’aria

“A seguito di un lungo periodo di interlocuzione tra i Dipartimenti Ambiente e Mobilità di Comune e Regione e l’Arpa regionale, siamo arrivati dunque al risultato di oggi che ci consente, con reciproca soddisfazione, di non inasprire i divieti alla circolazione dei veicoli in Fascia Verde evitando, allo stesso tempo, un peggioramento della qualità dell’aria.” – conclude Patanè.