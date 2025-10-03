Conte attacca Meloni: “Provoca la piazza e fomenta odio, ma è una tecnica. Non cascateci”

“È un atteggiamento provocatore ed estremista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questo momento sta facendo la leader di Colle Oppio ed è il primo agitatore di piazza, lei fomenta l’odio, lei alza i toni e provoca le piazze, alimenta di fatto questo scontro e alla fine vuole soffocare il dissenso. Provoca i manifestanti che sono indignati per due anni di silenzio complice del governo rispetto a un genocidio in corso. E che cosa fa poi? Alimenta questo scontro, provocando, e alla fine vuole soffocare il dissenso, non vuole il confronto. Per poi accusare, puntare l’indice e rivendicare la stabilità del Paese contro gli estremisti. Ma noi non ci caschiamo. La stragrande maggioranza dei manifestanti qui è pacifica“. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte, in collegamento con L’Aria che Tira su La7, dalla manifestazione in corso a Reggio Calabria.

Premier

Da premier, sottolinea, “non avrei mai provocato una piazza. A me è stato dato del criminale da chi oggi è a Palazzo Chigi. Non ho mai risposto, non mi sono mai lamentato”. E ancora, “ho ricevuto minacce di morte a me e ai miei familiari a decine, non ho fatto mai un post per dire guardate mi stanno minacciando. Guardate che clima di odio stanno provocando, capite, è una tecnica. È una tecnica per alimentare e alzare i toni, alimentare lo scontro, provocare e poi dire ‘vedete come sono cattivi‘. Vedete, noi assicuriamo stabilità, questi vogliono la violenza, se non ci fossimo noi, questo è estremismo, estremismo politico che abbiamo già conosciuto nella nostra storia. Cioè, non ci caschiamo“.

E prosegue

“Se assecondassimo il disegno di questo governo, e poi metteteci anche le norme che hanno introdotto, decreto sicurezza, norme restrittive. Cioè, fateci capire questi qui nei confronti dei potenti, signori della guerra, banche, nei confronti di Israele che è un alleato potentissimo si inchinano, si accucciano a Washington e poi invece vogliono reprimere e incarcerare, picchiare le persone che manifestano pacificamente?”.

È ovvio, dice ancora, “che se tu da presidente del Consiglio vai a provocare la piazza, vai a dire che quelli di Flotilla sono irresponsabili, vai a dire che stanno sabotando la pace. Vai a dire che sono degli schizzati, vai a dire che oggi stai mettendo contro, stai spaccando la popolazione. Oggi stai dicendo questi sono gli scioperanti del weekend lungo… ma guardate che il weekend lungo l’ha proposto il ministro della Meloni quando ha chiesto la settimana corta per i parlamentari“.

Fonte: agenzia dire