Lazio, Autonomia differenziata, Fraleone: “La mobilitazione continua e il PRC ci sarà”

Doveva essere il sesto referendum, oltre quelli per la restituzione dei diritti sul lavoro e sulla cittadinanza, sarebbe stato il più attrattivo e avrebbe dato maggiore visibilità anche agli altri, ma è stato bocciato dalla Consulta, dopo aver rilevato molti aspetti di incostituzionalità della legge Calderoli. Il pericolo della legge chiamata a ragione spacca Italia è di una gravità inaudita, che penalizzerebbe il Sud nel suo complesso, ma tutti gli Italiani e le Italiane rispetto a diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione repubblicana, dai contratti di lavoro al sistema d’istruzione, da quello della sanità alla fruizione di risorse che andrebbero a premiare singoli territori a scapito di quello nazionale.

E’ proprio in relazione alla gravità del provvedimento, che il referendum su cui non potremo votare ci deve ancora impegnare, in prospettiva per una revisione del titolo V° della Costituzione modificato nel 2001 dal governo di centrosinistra, che ha aperto così la strada all’Autonomia Differenziata, da subito con petizioni alle regioni, affinché non attivino le procedure per chiedere attribuzioni attualmente di competenza dello Stato.

Nel Lazio è già partita la raccolta delle firme per la specifica petizione regionale, alla quale Rifondazione Comunista aderisce, con convinzione, inserendola nella campagna per i 5 referendum.

5+1 dunque, per mantenere l’unità nazionale e l’universalità dei diritti.

Così in una nota Loredana Fraleone segretaria di Rifondazione Comunista del Lazio