Fiumicino, Califano: “Comune riciclone, premio alla rivoluzione avviata dal centrosinistra”

Il premio conferito al Comune di Fiumicino durante l’Ecoforum del Lazio per l’attività di riciclo rifiuti è un attestato di riconoscimento al lavoro avviato con fatica e tenacia molti anni fa.

Fiumicino è ormai un punto di riferimento per quanto riguarda la valorizzazione e la trasformazione dei rifiuti. Un atto di stima, non il primo, che sentiamo anche un po’ nostro. Ricordo ancora la grande rivoluzione ‘porta a porta’ avviata in uno dei comuni più estesi d’Italia, criticato da quella destra che oggi invece ne raccoglie i frutti. Ora attendiamo che Fiumicino possa finalmente diventare autosufficiente e si lavori per la chiusura del ciclo dei rifiuti in modo tale da diminuire la tariffa ai cittadini.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, segretaria del Pd di Fiumicino