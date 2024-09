Borrelli: “Questo è solo un piccolo antipasto di cosa accadrà con l’autonomia differenziata”

Con una nota inviata ai direttori regionali della sanità il ministero della Salute ha bloccato le campagne vaccinali contro la bronchiolite nelle regioni impegnate nei piani di rientro. I neonati in Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Molise e Abruzzo non potranno dunque usufruire di questa possibilità. Le restanti regioni potranno procedere “a condizione che la somministrazione sia garantita con risorse a carico dei bilanci autonomi regionali, aggiuntive rispetto al fondo sanitario regionale.

“Questo è solo un piccolo antipasto di cosa accadrà con l’autonomia differenziata approvata dal governo Meloni. Si tratta di un’inaccettabile discriminazione territoriale tra neonati che riguarda un virus che colpisce proprio in autunno. Decisione quantomai inopportuna che anticipa le gravissime conseguenze che ci saranno nel campo della sanità, della scuola, della formazione, che metteranno in serio pericolo l’unità nazionale. Su temi come la prevenzione sanitaria non è ammissibile fare passi indietro: in gioco c’è la salute dei bambini. Mi auguro che questo episodio faccia aprire gli occhi a tutti coloro che andranno a votare per il referendum”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.