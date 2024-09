Fiumicino, concluso l’iter per le concessioni edilizie per la costruzione della chiesa ortodossa

“La chiesa rappresenterà un luogo di aggregazione e spiritualità ed un simbolo di dialogo interculturale; a conferma dell’impegno di questa Amministrazione nella promozione dell’integrazione e del rispetto delle varie identità religiose presenti sul territorio. – dichiara il Sindaco Mario Baccini. – Oggi celebriamo la conclusione di un iter complesso che ha visto coinvolti diversi enti, tra cui la Regione Lazio e che ci permette di avviare la costruzione di un’opera che contribuirà a rafforzare i legami tra le diverse culture presenti in città a favore della coesione sociale e dei valori di inclusione e solidarietà.

Sono prossimi i lavori di costruzione

“Sono prossimi i lavori di costruzione della struttura che rappresenterà un simbolo di accoglienza per le migliaia di rumeni presenti nel nostro territorio. – ha aggiunto l’Assessore Angelo Caroccia. – L’iter è iniziato molti anni fa, quando l’Amministrazione Comunale ha donato alla comunità rumena un appezzamento di terreno in via Val Lagarina, in località Isola Sacra . Da quel momento è stata avviata la procedura tecnico/amministrativa per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione.”