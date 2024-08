Fiumicino, Califano: “Con spiaggia inclusiva vediamo i frutti del nostro lavoro”

Sono davvero felice. Con l’inaugurazione della prima spiaggia libera inclusiva di Fiumicino, “Beach for All”, vediamo concretizzarsi un percorso che avevamo fortemente voluto, iniziato da noi nella scorsa legislatura regionale, denominato ‘Accessibility on the Seaside’ e reso possibile grazie a un finanziamento dell’assessora al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado che ringrazio ancora, in partnership con vari ministeri nel settembre 2021 (Governo Draghi).

Un progetto pilota che sarà replicato in moltissimi comuni

Un progetto pilota che sarà replicato in moltissimi comuni del nostro litorale sul quale crediamo moltissimo. L’obiettivo è rendere il Lazio una destinazione turistica accessibile a tutti, anche alle persone con una disabilità. Si tratta non solo di una questione etica, garantire a tutti la possibilità di poter fruire di un servizio e di un bene, in questo caso la spiaggia e il mare. Ma anche di un volano economico non di poco conto per le nostre aziende visto che in Europa e nel Mondo il turismo accessibile muove ogni anno centinaia di milioni di euro.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano