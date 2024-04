Fratoianni: “È davvero questo il futuro che vogliamo?”

Leggo che in Sicilia vanno deserte le gare per affittare elicotteri pesanti, utili a domare le fiamme degli incendi.

E pare che la ragione per cui le gare vadano deserte stia nel fatto che ai privati conviene di più utilizzare gli stessi mezzi per scopi bellici. In sostanza, fruttano più soldi a uccidere che a salvare vite e ambiente. La stessa Sicilia già in piena emergenza siccità, dove l’acqua viene razionata a più di un milione di cittadini.

Economia di guerra

Quando si dice costruire un’economia di guerra, si intende esattamente questo: cioè che tutte le risorse materiali ed economiche vengono dirottate al fine di distruggere.

Pochi fanno grandi profitti e festeggiano, tutti gli altri piangono.

E come se non bastasse il governo vuol metter mano alla legge 185 del 1990, che impedisce all’Italia di vendere armi a stati in guerra.

È davvero questo il futuro che vogliamo?