Teatro di Roma, Raggi-Meleo-De Santis (M5S-LCR): “Solite spartizioni tra destra e sinistra”

“Nulla di nuovo tra le poltrone del Teatro di Roma. L’accordo per nominare due direttori non ci sorprende: hanno solo deciso di gettare le maschere e ricominciare con le spartizioni. Il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che destra e sinistra si muovono lungo le stesse direttrici, ed ecco l’ennesima conferma.

Noi siamo al di fuori di queste logiche

Per noi è stato solo tempo sprecato, tempo che poteva essere usato per risolvere i problemi della città. Invece i romani si sono sorbiti giorni di polemiche sterili, utili solo a giustificare l’ennesimo spoils system della vecchia politica.

Solo tanta delusione per l’ennesima recita che non cambia mai”.

Così in una nota l’ex Sindaca di Roma Virginia Raggi, la capogruppo M5S in Campidoglio Linda Meleo e il capogruppo della Lista Civica Raggi in Campidoglio Antonio De Santis.