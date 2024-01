Mobilità, M5S-LcR: “Attuale Giunta porta avanti (alcuni) progetti della Giunta Raggi con fondi del Governo Meloni” 

“Oggi leggiamo ricostruzioni fantasiose per screditare quanto asserito dall’ex sindaca Raggi rispetto al definanziamento della funivia e di altri progetti di mobilità su Casalotti.

Sono proprio i fatti a darci ragione

E, tuttavia, sono proprio i fatti a darci ragione: i 110 milioni per la funivia, che erano temporaneamente rimasti per finanziare un altro progetto, si sono volatilizzati per l’assenza di questo nuovo progetto! Si dice che il problema della funivia fossero le troppe stazioni intermedie: ebbene, si sarebbe potuta in caso operare una riduzione delle stesse. Ad oggi l’opera sarebbe stata, se non completata, in via di conclusione. Invece, attualmente, è stata istituita solo una nuova linea autobus che, però, resta incastrata nel traffico con tempi ben superiori ai 23 minuti. Non lo diciamo noi, ma i cittadini che tutte le mattine e le sere prendono proprio quei bus.

Così come i tram (TVA e Tram Togliatti, due su oltre 11 nuove linee previste nel PUMS approvato nel 2019 e poi riapprovato anche da questa Giunta), a seguito di richiesta della ‘vecchia Giunta’ sono stati dapprima autorizzati al finanziamento con fondi PNRR e poi affidati alle cure di due Commissari Governativi che hanno anche provveduto a indire le relative gare: nessun lavoro da parte di Roma Capitale di cui vantarsi, quindi.

Quanto a Roma Metropolitane, che la ‘vecchia Giunta’ ha trovato zavorrata dai debiti derivanti dalle ‘vecchissime Giunte’, purtroppo, è stata messa in liquidazione poiché, a causa delle leggi allora esistenti, non si poteva fare altro, tanto che è stato solo grazie a una nuova norma di legge fatta ad hoc dal Governo Meloni che la situazione si è sbloccata.

Il finanziamento della Metro C

Anche il finanziamento della Metro C, di cui questa Giunta si sta vantando, è frutto del lavoro del Governo Meloni che ha deciso di finanziare questa opera strategica per la città: è solo grazie a questa scelta che si è potuto proseguire dopo la stazione Colosseo.

Allora due domande sorgono spontanee: 1) ma se l’attuale Giunta sta lavorando su progettualità previste dalla ‘vecchia Giunta’, tramite strumenti ottenuti dalla ‘vecchia Giunta’ (finanziamenti PNRR e Commissari Governativi), con leggi ad hoc e fondi previsti dal nuovo Governo (rilancio Roma Metropolitane e finanziamenti per il Completamento della Metro C), di quali meriti si sta vantando? 2) Ma l’attuale Sindaco, che oggi batte i pugni sul tavolo per chiedere poteri e fondi per Roma Capitale, si ricorda che fino a poco tempo fa era Ministro dell’Economia e negava ogni richiesta della ‘vecchia Giunta’ rispetto a poteri e fondi (inclusi quelli per il completamento della Metro C)?”.