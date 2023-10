Rifiuti, Diaco-Badaracco (M5s): “Romani non sopportano più chiacchiere, Pd ammetta fallimento”

“È frustrante dover prendere atto della condizione di totale abbandono e degrado in cui versa il territorio, mentre il Commissario Gualtieri e il Presidente del XV Municipio Torquati giocano a chi la spara più grossa.

L’ultima balla è quella del minisindaco

L’ultima balla è quella del minisindaco, che accusa la Giunta Raggi di aver fatto un ‘grosso errore’ nello scegliere Cesano come area per il nuovo biodigestore. Niente di più falso. A Cesano l’amministrazione a 5 Stelle intendeva realizzare un’altra tipologia di trattamento del rifiuto organico: il compostaggio. Sarebbe stato un impianto aerobico, progettato per soddisfare esclusivamente il fabbisogno dei residenti del Municipio XV e delle zone limitrofe, con una capacità di trattamento di sole 60mila t/anno. Una struttura di ridotte dimensioni che avrebbe restituito compost completamente biodegradabile, senza impattare sui vincoli archeologici e paesaggistici.

La scelta dell’area in questione

La scelta dell’area in questione, peraltro, era già avvenuta nel 1997, nell’ambito di un Accordo di Programma approvato con la Regione Lazio e la Provincia di Roma. Non fu quindi l’amministrazione Raggi a volere Cesano, ma l’allora Giunta Rutelli.

Insomma, di raggiano c’è solo la scelta dell’impianto di compostaggio, e non certo del biodigestore, di cui infatti non c’è traccia nel Piano rifiuti approvato dalla Regione nel 2021: Torquati quindi sta solo mischiando le carte in tavola per fare un piacere al suo sindaco.

Il Pd farebbe meglio ad assumersi le sue responsabilità, dal momento che il fallimento dell’attuale Piano rifiuti, preannunciato dal diniego al finanziamento dei biodigestori e dai molteplici pareri negativi, è da ascriversi esclusivamente a Gualtieri”.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco e la capogruppo in XV Municipio del M5S Irene Badaracco.