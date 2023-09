“Vino. Futuro tra cambiamenti climatici e nuove opportunità”: a Velletri convegno tecnico per la Festa dell’Uva e dei Vini

La Festa dell’Uva e dei Vini di Velletri, in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, ospiterà un importante convegno tecnico dal titolo “Vino. Futuro tra cambiamenti climatici e nuove opportunità”. Alla Casa delle Culture e della Musica, dalle 10.30 in poi, interverranno esperti del settore, esponenti delle istituzioni e addetti ai lavori per una tavola rotonda che tratterà argomenti di grande attualità.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Ascanio Cascella, e dell’Assessore allo Spettacolo, Paolo Felci, si alterneranno sul palco dell’ex convento carmelitano di Velletri Cristian Simonetti (Assessore all’Agricoltura del Comune di Velletri), Luca Sardella (conduttore televisivo e agronomo), Paolo Pietromarchi (esponente del CREA Viticoltura-Enologia di Velletri), Massimo Raffa (Commissario Straordinario ARSIAL), Angelo Rossi (Onorevole e Consigliere del Ministro dell’Agricoltura per i Rapporti Istituzionali), Patrizio Ivo D’Andrea (Docente universitario Legislazione Vitivinicola), Livio Proietti (Commissario Ismea). Concluderà i lavori Giancarlo Righini (Assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare, Parchi e Foreste e al Bilancio della Regione Lazio).

Un’occasione da non perdere per affrontare tematiche non più procrastinabili e ascoltare il confronto tra il punto di vista tecnico e quello politico-amministrativo, al fine di proporre scenari futuri di miglioramento per la produzione vitivinicola che contraddistingue Velletri in particolare e tutta la nazione.