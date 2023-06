Dalla Liguria a Fiumicino in bici, ok allo stanziamento

Fiumicino avrà la sua ‘ciclovia turistica tirrenica’. Si tratta di un progetto avveniristico che collegherà la Liguria (Ventimiglia) a Roma. Un itinerario ciclabile unico al mondo di oltre 700 chilometri che darà ulteriore impulso al turismo sostenibile, sia nazionale che estero, di questo territorio.

Un programma sul quale negli anni scorsi abbiamo lavorato affinché potesse essere esteso e coinvolgere anche Fiumicino. Oggi finalmente il tratto ‘Roma-Fiumicino’ è stato finanziato con 6.2 milioni di euro che permetteranno di unire quindi la Capitale al grande anello ciclopedonale realizzato anch’esso grazie a un forte investimento regionale.

I fondi sono stati inseriti in un più ampio ‘pacchetto’ di interventi per il Giubileo del 2025 che prevedono anche nuovi collegamenti ciclopedonali di collegamento con l’Aeroporto Leonardo Da Vinci, anche questo un progetto al quale abbiamo lavorato tantissimo, la riqualificazione dei percorsi della stazione Fiumicino Aeroporto e la nuova rotatoria di via del Lago di Traiano-Corridoio C5.

Interventi che sapranno dare nuovo impulso al comparto turistico del territorio.

