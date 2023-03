Frosinone, tutto pronto per il campionato italiano di marcia

Domenica 19 Marzo Frosinone diventerà la capitale della marcia per un giorno.

Se ne è parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione con il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, con Fabrizio Mirabello, responsabile tecnico della manifestazione, Fabio Martelli, Presidente CR Lazio, e Sandro Ceccacci, Presidente Comitato Provinciale Fidal Frosinone.

Via Aldo Moro

Sarà la centralissima via Aldo Moro ad ospitare il Campionato Italiano Individuale della 20 km di marcia maschile e femminile, nonché la seconda prova del Campionato Italiano di Società Assoluti, Under20, Under18 e Under16. Su un circuito di 1 km, completamente chiuso al traffico da ripetersi 20 volte, si daranno battaglia oltre 300 atleti, i migliori interpreti della marcia nazionale e Internazionale. Il circuito omologato con certificazione internazionale, oltre ad assegnare i titoli di Campione Italiano Assoluto e Under23, sarà utile per ottenere i tempi di qualificazione per i Mondiali 2023 e le Olimpiadi di Parigi 2024. Per l’occasione la gara sarà giudicata da una giuria internazionale formata da giudici inglesi, francesi e italiani. “La manifestazione che si terrà domenica costituirà una vetrina di profilo nazionale e internazionale per la Città di Frosinone – ha dichiarato Il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Sarà un onore, per il nostro capoluogo, ospitare gli atleti top di Fiamme Gialle, Polizia di Stato, Carabinieri, Aeronautica, Esercito e delle migliori società civili italiane che hanno già dato la loro adesione per quello che si prospetta come uno dei campionati Italiani più competitivi dell’ultimo decennio”.

Madrina

“Madrina d’eccezione della manifestazione sarà la Campionessa Olimpica in carica Antonella Palmisano, vincitrice delle ultime olimpiadi di Tokyo 2020 – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport, Francesco Pallone – Si è creata una sinergia perfetta tra Comune di Frosinone, Fidal Regionale e Provinciale per la perfetta riuscita dell’evento, che ha fatto registrare già il tutto esaurito in diverse strutture ricettive della città. L’organizzazione è affidata all’Atletica Ceprano, splendida realtà del nostro territorio, entrata ormai di diritto tra le società più attive e prolifiche nella promozione dell’atletica leggera e nell’organizzazione di manifestazioni di alto livello. Un ringraziamento particolare – ha concluso Pallone – deve essere rivolto al settore della Polizia locale, con il comandante Donato Mauro e l’assessore Maria Rosaria Rotondi, che hanno supervisionato le operazioni relative alla chiusura al traffico del tracciato e all’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni coordinato da Angelo Retrosi, che ha permesso di mettere in sicurezza l’area delle competizione, già interessata da precedenti interventi sul manto stradale, in tempi brevissimi”.

Le iscrizioni possono essere confermate alla riunione tecnica o contestualmente al ritiro buste e pettorali, sabato dalle 17.00 alle 21.00 presso la Villa Comunale sita in Via Marco Tullio Cicerone; domenica dalle 7.30 e comunque entro un’ora prima dell’inizio della propria gara presso il Palazzo Magnolia.

Il programma della giornata

Ore 8:30: km 20 Sen/Pro F; ore 8:45: km 20 Sen/Pro M; ore 11:00: km 10 Jun M/F; ore 12:15: km 10 All M/F; ore 13:25: km 6 C/i e km 4 C/e. Le premiazioni individuali e di società si terranno al termine di ogni gara.

Individuali: saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara e i primi 8 atleti classificati Allievi e Cadetti. In tutti i Campionati Italiani Individuali all’atleta primo classificato viene assegnata la maglia di “Campione d’Italia”. All’atleta 1^ classificata del Campionato Italiano Individuale di Marcia Km 20 Sen/Pro femminile verrà assegnato, a cura della Fidal, il “Trofeo Annarita Sidoti”. Premiazioni di società: verrà premiata con targa la società prima classificata di ciascuna categoria maschile e femminile (Sen/Pro, Jun e All) della prova stessa.

Al termine di ogni gara le premiazioni

Tutte le premiazioni saranno effettuate al termine di ciascuna gara nei pressi del palazzo Magnolia ad eccezione di quelle riservate alle società che si avranno al termine della manifestazione.

Per permettere lo svolgimento della gara nell’area già oggetto di isola pedonale domenicale, è previsto, dalle ore 6 alle 15 (fino a fine manifestazione), l’ obbligo di svolta a destra (direzione Matusa) per i mezzi provenienti da via Po; obbligo di svolta in via Arno per i veicoli provenienti da via Marittima (Matusa). Dalle 6 alle 15 (fino a fine manifestazione): chiusura al traffico e divieto di sosta in via Veccia (Palazzo Magnolia) e nel parcheggio stazione a valle dell’ascensore inclinato.