Ciampino, complesso ex Cantina sociale, Amministrazione al lavoro per riqualificazione struttura

Nuova riunione operativa per discutere del progetto esecutivo per la riqualificazione della Biblioteca e del teatro all’interno del Complesso edilizio ex Cantina sociale. Come già annunciato, i lavori interesseranno prima la Biblioteca comunale per poi concentrarsi sul teatro, con la realizzazione di una sala da oltre 250 posti: uno spazio multifunzionale in grado di ospitare qualsiasi tipo di rappresentazione artistica.

Prosegue il nostro impegno per la riqualificazione

“Prosegue il nostro impegno per la riqualificazione degli spazi cittadini – spiegano la Sindaca Emanuela Colella e l’Assessore ai Lavori pubblici Alessandro Silvi – Agli interventi di manutenzione ordinaria del territorio è nostra intenzione affiancare opere strutturali importanti per cambiare volto alla nostra Città dandole la dignità che merita. I tecnici stanno ultimando il progetto esecutivo, che arriverà tra 15 giorni circa. Questa settimana è convocata la Commissione tecnica per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’idea progettuale: sarà l’occasione per confrontarci e discuterne insieme. Prossimi passaggi l’approvazione in Giunta e la successiva gara d’appalto per affidare i lavori”.