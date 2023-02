Il Carnevale Storico di Frosinone e la Festa della Radeca

Il Carnevale Storico Frusinate e la Festa della Radeca sono stati protagonisti del servizio andato in onda oggi sulle reti nazionali. Per il Tg2, infatti, la giornalista Laura Squizzato ha ripercorso, con una “sfilata” di suggestive immagini, la storia della festa più amata (e più attesa) da parte dei frusinati, che culminerà nelle celebrazioni del martedì grasso. Un ritorno in grande stile, per l’edizione 2023, per la manifestazione – organizzata dall’associazione Rione Giardino e dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale – che in questi giorni, attraverso una serie di eventi, sta coinvolgendo tutta la città.

Festa

“Quest’anno la nostra Amministrazione ha voluto enfatizzare la festa del Carnevale come simbolo della nostra identità – ha dichiarato, nel corso dell’intervista andata in onda sulla Rai, il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Come simbolo di libertà e di non sottomissione, sarà anche quest’anno bruciato il simulacro, il fantoccio del generale Championnet, che abbiamo voluto far realizzare da un’eccellenza della nostra città, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone”.

Nel servizio trasmesso dalla Rai, anche un’intervista… esclusiva al generale Championnet in carne ed ossa

Per stasera, sabato 18 febbraio, è in cartellone l’atteso Gran ballo del Generale alla Villa comunale: il veglione di beneficenza in maschera inizierà alle 21, con uno spazio dedicato all’animazione per i bambini. Parte del ricavato sarà destinato alla Comunità di S. Egidio. Domenica 19 febbraio, dalle 15.30, la Casa della Cultura ospiterà la sfilata delle mascherine, mentre alle 18 la sede comunale sarà teatro dell’aperitivo a Palazzo con intrattenimento musicale del gruppo “Fantasia Veneziana”. Seguirà la premiazione delle vetrine a tema carnascialesco più belle.

Lunedì

Lunedì 20 febbraio, festa del Carnevale in famiglia (Itinerante): il Generale Championnet, dalle 15, incontrerà le case famiglia della Città. Martedì 21 febbraio il clou della manifestazione. Dalle 10, a piazzale Vienna (quartiere Cavoni), si daranno convegno i carri allegorici provenienti da tutta la provincia. La sfilata, nella parte bassa della città, partirà alle 11. Ore 11.30: Piazzale Kambo – Piazza Cervini – Piazza Madonna della Neve, animazione per bambini. Alle 12 spazio al dj set di Alessandro Ottaviani in piazza Vittorio Veneto. La Festa della Radeca inizierà, come di consueto, dal centro storico alle 14. Sfilata dei carri allegorici e, a piazza VI Dicembre, degustazione dei tradizionali fini fini. Ore 17.30, Piazza VI Dicembre: processo al Generale Championnet. Ore 18.30, Rione Giardino: lettura del testamento, abbruciamento del Generale morto, degustazione dei tradizionali fini fini. Madrina della manifestazione, Mary Segneri.