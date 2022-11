Co.Mark, le opportunità dei mercati esteri per la Regione Lazio

Considerata una regione chiave per lo sviluppo economico del Paese, il Lazio continua a registrare ottime performance nelle vendite all’estero dei suoi prodotti. Nel secondo semestre dell’anno, infatti, la vendita di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici della Regione, insieme ai volumi di export delle Marche e dell’Emilia Romagna, costituiscono il 4,1% della crescita complessiva delle esportazioni nazionali.

È quanto emerge dall’ultima recensione Istat sull’andamento delle esportazioni delle regioni italiane, che per il secondo semestre dell’anno stima una crescita del +7,8% per il Centro, del +12,9% per il Sud e le Isole, del 5,2% per il Nord-ovest e del +2,7% per il Nord-est.

Stando alle opinioni riportate in un’analisi di Unindustria, la Regione attrae ogni anno professionisti specializzati nei processi di digitalizzazione delle imprese, cruciali per intercettare le opportunità nei mercati internazionali, anche se circa il 42% delle PMI segnala difficoltà nel reclutare figure professionali specializzate.

La centralità dei nuovi profili professionali trova conferma anche nelle recensioni di Co.Mark, nota azienda di consulenza per lo sviluppo commerciale estero e digital marketing che nei suoi commenti ribadisce l’importanza di affidarsi a nuove figure consulenziali.

Ne sono un esempio i Temporary Export Specialist, che, coordinando le attività legate allo sviluppo della comunicazione digitale, diventano l’unica interfaccia con il cliente: analizzando le opinioni degli stakeholder del settore e i commenti degli imprenditori locali, forniscono supporto attraverso l’impostazione di una strategia di sviluppo che preveda i canali digitali.

L’adozione di servizi consulenziali e di supporto per il digital export, ribadisce l’azienda nelle sue recensioni, permette alle imprese di generare lead qualificati e di incrementare le vendite all’estero dei propri prodotti. Infatti, è opinione diffusa che le recenti strategie digitali permettano di superare i limiti geografici dei mercati internazionali e di intercettare nuove opportunità di crescita.

Le recensioni di Comark vengono inoltre confermate dai contributi erogati con i Bonus per l’Export Digitale: una grande opportunità per tutte le imprese che vogliono intercettare le richieste dei consumatori stranieri, attraverso l’investimento in profili professionali altamente specializzati in comunicazione digitale. Dalle opinioni dell’azienda emerge inoltre l’importanza dei contributi a fondo perduto per le PMI laziali, uno strumento concreto che stimola le attività di internazionalizzazione delle imprese e introduce nuove competenze digitali nei board aziendali.

Il ruolo svolto dalle nuove tecnologie nello sviluppo della Regione, è stato inoltre ribadito dai commenti dell’Istat di inizio anno sull’andamento del settore hi-tech laziale. Le esportazioni dei poli tecnologici del territorio sono infatti cresciute del 13,7% confermando il trend positivo emerso alla fine del 2021.

Analizzando le opinioni contenute nella recensione dell’Istituto, infine, emergono i commenti positivi sul ruolo svolto dalle PMI laziali nei confronti dei tradizionali mercati di sbocco dei prodotti locali, tra i quali il Belgio, che segna un +49% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Viene invece registrata una flessione dell’export laziale destinato agli Stati Uniti (-13%), in cui la Regione esporta principalmente prodotti farmaceutici, dell’automotive e dell’aerospazio e di quello diretto in Germania (-7,6%), dove incidono maggiormente le attività produttive del polo farmaceutico.

L’analisi dell’export nazionale mostra performance positive non solo per il Lazio ma per quasi tutte le regioni italiane, che hanno saputo superare una cornice internazionale avversa promuovendo con successo la qualità del Made in Italy nel mondo.