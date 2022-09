Tor Bella Monaca, 5 arresti dei carabinieri per spaccio di droga

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, nelle note piazze di spaccio nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, hanno arrestato 5 persone.

Un 29enne dell’Ecuador è stato sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un 54enne romano, identificato e segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore. A seguito della perquisizione che i Carabinieri hanno eseguito a casa dell’arrestato, sono state rinvenute altre dosi della stessa sostanza e 2.300 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento di attività illecita.

Un 26enne tunisino è stato arrestato

Un 26enne tunisino è stato arrestato perché notato mentre occultava un involucro in un’aiuola in via dell’Archeologia. Recuperato il pacchetto, il Carabinieri hanno rinvenuto 17 dosi di cocaina sequestrate unitamente a 350 euro che l’uomo aveva in tasca.

Poco dopo, nella stessa via, i Carabinieri hanno arrestato un 39enne romano trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e 140 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato fratello e sorella, lui 47enne e lei 49enne, che in casa detenevano circa 100 g di hashish.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.