Fiumicino, controlli dei carabinieri nell’aeroporto Leonardo da Vinci

Nelle ultime ore, gli intensi controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino, hanno portato alla denuncia a piede libero di 5 persone per tentato furto.

I Carabinieri sono dovuti intervenire, in distinti episodi

I Carabinieri sono dovuti intervenire, in distinti episodi, presso alcuni duty free nel Terminal 3 “Partenze”, dove il personale addetto alla vigilanza ha notato le 5 persone, di cui 4 cittadini stranieri e un italiano, di età compresa tra i 36 e 65 anni, mentre nascondevano all’interno dei loro bagagli a mano e tentavano di allontanarsi senza pagare, prodotti di profumeria e alcolici. I Carabinieri li hanno fermati e denunciati, recuperando la merce asportata, del valore complessivo di circa 453 euro.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.