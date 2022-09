Terra Madre, Alfonsi: “Roma per la prima volta protagonista al salone del gusto di Torino”

Per la prima volta Roma entra da protagonista alla 14esima edizione di Terra Madre -Salone del Gusto organizzato da Slowfood nazionale, che si apre da oggi a Torino al Palazzo Dora fino al 26 settembre. All’evento parteciperà Sabrina Alfonsi, Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

Roma Capitale sarà presente con uno stand

Roma Capitale sarà presente con uno stand organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti totalmente sostenibile e con materiali eco e green ed uno spazio dedicato nell’area food policy.

“Un riconoscimento importante del percorso iniziato in questi mesi anche in cui è stato incluso l’evento ‘Terre e Città’ tenutosi a Roma nel maggio scorso e che ha costituito la tappa di avvicinamento al grande Salone di Torino. La nostra partecipazione si concretizzerà con cinque interventi nello spazio Nutrire le Città. Mi confronterò, insieme ad altri amministratori e amministratrici di grandi città italiane ed europee su come cibo, rigenerazione, sviluppo agricolo, partecipazione e tutela del paesaggio possano migliorare la qualità e il benessere dei nostri spazi urbani.

Lo stand del nostro Assessorato sarà animato dal progetto ‘Fusilli’ con decine di iniziative che illustreranno le migliori esperienze legate alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione dei nostri prodotti. Portiamo a Torino la pasta prodotta da grani antichi della Tenuta agricola di Castel di Guido e l’olio IGP di Roma, per farli conoscere e apprezzare dai visitatori”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.