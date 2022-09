Trastevere, controlli della polizia: sanzioni e un denunciato

Week end di controlli da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Trastevere che, con l’ausilio della Sezione Volanti, unità del Reparto Mobile e personale dell’Arma dei Carabinieri, sono stati impegnati in servizi di controllo del territorio, particolarmente interessato dalla Movida, per la prevenzione dei reati predatori e spaccio di stupefacenti.

Particolare attenzione è stata rivolta alle piazze di Santa Maria in Trastevere, S. Calisto, Trilussa, S. Cosimato, S. Egidio e a Ponte Sisto, dove, soprattutto nel week end, con la presenza di locali, vi è maggiore affluenza di giovani.

73 le persone identificate, 2 i veicoli fermati con 61 contravvenzioni al Codice della Strada. Durante il controllo amministrativo all’interno di un locale in via San Francesco a Ripa, unitamente a personale della Polizia Locale Roma Capitale, si è proceduto alla notifica di due sanzioni amministrative per vendita di alcolici oltre l’orario consentito e in relazione a norme relative alla raccolta differenziata di rifiuti.

Nel corso del servizio, è stato denunciato anche un giovane sorpreso nell’atto di imbrattare il muro di un edificio con vernice spray. Sequestrate a suo carico 6 bombolette di vernice spray.