Ciampino, incendio deposito via Enzo Ferrari, la Sindaca scrive agli enti preposti

Nella prima mattinata di oggi si è sviluppato un incendio presso l’impianto di Eco Logica 2000, sito in via Enzo Ferrari, autorizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per il deposito di rifiuti non pericolosi.

Dalle informazioni riscontrate dalla Polizia Locale di Ciampino e dai Vigili del Fuoco, l’incendio riguarda imballaggi in carta e cartone e non materiali edili, come erroneamente riportato da alcune testate giornalistiche.

“La situazione in Città è sotto controllo – ha rilevato l’Assessora Federica Giglio – I Vigili del Fuoco non hanno ritenuto di richiedere ad Arpa l’attivazione di un sistema di monitoraggio dedicato poiché l’incendio è stato spento in tempi brevi. Come Amministrazione abbiamo tempestivamente contattato gli enti preposti e stiamo predisponendo una richiesta formale alla Città Metropolitana, che ha rilasciato l’autorizzazione (al deposito, ndr), e all’Arpa per verificarne il rispetto”.

“L’impianto di Eco Logica 2000 non è una discarica, bensì un sito di gestione di rifiuti non pericolosi, che vengono sottoposti ad operazioni preliminari al trattamento – ha aggiunto la Sindaca Emanuela Colella – Desidero rassicurare la cittadinanza che la struttura è sottoposta ad un monitoraggio periodico da parte di Arpa e della nostra Polizia Locale”.