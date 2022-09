Viterbo, attestato di merito sportivo Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale

Attestato di merito sportivo per le Sbandieratrici e il Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo. A conferirlo è stata la sindaca Chiara Frontini, a seguito dei secondi posti raggiunti al Rievocando e Corteggio storico conseguiti all’VIII Parata delle Tradizioni degli sbandieratori e dei musici nei mesi scorsi a L’Aquila. Con la prima cittadina, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, anche il consigliere comunale delegato ai rapporti con le associazioni sportive Federico Tonnicchi.

“Sarete sicuramente abituati a ricevere premi – ha sottolineato la sindaca Frontini poco prima di consegnare l’attestato di merito -. Vi distinguete sempre per la vostra bravura. Avete portato in alto il nome di Viterbo in tante regioni d’Italia. Questo attestato porta la mia firma, ma fate conto che a consegnarvelo ci sia tutta la città. Viterbo vi è grata, segue i vostri successi e ama vedervi sbandierare e suonare per le vie del centro storico durante la nostra meravigliosa festa e in tante altre manifestazioni cittadine. Siate sempre orgogliosi di mostrare sul vostro stendardo i simboli della città di Viterbo e delle sua storia gloriosa”.

“Complimenti per tutti i vostri successi – ha aggiunto il consigliere comunale delegato Tonnicchi -. Le vostre esibizioni riescono sempre a catturare l’attenzione degli spettatori. E non parlo solo dei viterbesi. I risultati che conquistate ogni volta confermano questa grande ammirazione del pubblico. Di recente, durante le festività di Santa Rosa viterbesi e turisti hanno avuto modo di apprezzare le vostre esibizioni – ha ricordato Tonnicchi –: penso alla Mini Macchina del Centro Storico, alla Contesa il 2 settembre e penso al giorno successivo, poche ore prima del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Continuate ad alimentare e coltivare questa vostra passione, nel nome della città di Viterbo”. Ma non è tutto. La sindaca Frontini e il consigliere Tonnicchi vogliono rivolgere alle Sbandieratrici e al Gruppo storico musicale Città di Viterbo anche un grande in bocca al lupo per l’importante appuntamento che li vedrà protagonisti a Montefalco.

“Vi aspetta questo fine settimana la Parata nazionale della Bandiera. Viterbo, come sempre, farà il tifo per voi”.Presenti alla cerimonia il presidente del comitato centro storico Lucio Laureti, il direttore organizzativo del comitato Alfredo Fazio e il responsabile del gruppo Sbandieratrici e al Gruppo storico musicale Città di Viterbo Luigi Ottavio Mechelli.

Il gruppo, oltre a essere un’associazione riconosciuta dal Comune di Viterbo, è iscritto nell’elenco delle associazione della Provincia di Viterbo e iscritto al Centro sportivo educazione nazionale (CSEN) e al Coni. È inoltre iscritto alla Lega Italiana Sbandieratori (L.I.S.) e alla Federazione associazioni folkloristiche italiane (F.A.F.It.).

In breve, qualche cenno storico. Nel 1980, per ricordare il passato medievale e per mantenere viva la tradizione viterbese, il Comitato centro storico Viterbo crea un gruppo di sbandieratrici. Per anni sono state l’unico gruppo italiano formato interamente da ragazze che si cimentavano nel gioco della bandiera e nell’accompagnamento ritmato dei tamburi. Con il passare degli anni, quella peculiarità di sole componenti femminili, è rimasta solo per le sbandieratrici, mentre le tamburine, a cui si sono aggiunte le chiarine, si sono trasformate da alcuni anni in Gruppo Storico Musicale, formato da ragazze e ragazzi. Il costume delle sbandieratrici e dei musici si attiene alla tradizione del medioevo ed è una sintesi degli abiti che erano in uso nel XIII secolo, mentre la bandiera esprime la singolarità e l’evidenza dell’autonomia territoriale con i suoi colori giallo e blu. Il gruppo vanta un ricco palmares e da anni si distingue nelle diverse competizioni nazionali organizzate dalla Lega Italiana Sbandieratori, tra cui, appunto, la più recente, a L’Aquila all’VIII Parata storica della Tradizione.