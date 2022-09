Valmontone: il 10 e l’11 settembre torna Arte da Bere-Le Dimore del Vino

Torna l’appuntamento con Arte da Bere – Le dimore del Vino previsto il 10 e l’11 settembre presso il Valmontone Outlet.

Un programma ricco di appuntamenti tra seminari, incontri, degustazioni e spettacoli

Si parte il 10 settembre alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze con il seminario/workshop svolto dal prof. Ernesto di Renzo, antropologo dell’Università di Tor Vergata di Roma. L’incontro è rivolto ad amministratori locali, Destination Manager, presidenti e coordinatori delle DMO presenti nel Lazio.

Si prosegue alle ore 19.00 con lo “Scambio di buone pratiche”: una costruzione di percorsi tematici e itinerari significativi attraverso la narrazione e lo storytelling svolto da Igor Geat per conto di Off Rome.

Alle ore 20.00 presso la Piazza Centrale si terrà lo spettacolo con Antonello Fassari, il celebre oste dei Cesaroni, dal titolo “Racconti della Botte”. Si tratta di un reading che vede protagonista il vino in tutte le sue sfaccettature. Uno spettacolo che è un carosello di parole, note, profumi e sapori. Ad affiancare Fassari anche Gino Auriuso e, alle musiche, Paolo Pasquini.

Domenica 11

Domenica 11 settembre alle ore 18.00, sempre presso la Piazza Centrale, lo scrittore e winemaker di fama internazionale Roberto Cipresso (vincitore dell’Oscar del Vino nel 2006 come miglior enologo italiano e nel 2007 vincitore del Premio Veronelli come miglior giovane scrittore) terrà una conferenza stampa insieme con Alessandro Brizi, Direttore della rivista Facile con Gusto e caporedattore della rivista L’Assaggiatore ONAV. A seguire, ci sarà una degustazione gratuita per tutti i presenti.

Per finire, alle 20.00 il ballo sarà protagonista dello spettacolo di teatro danza Sleep and Poetry, ispirato al mito di Endimione. Nel cast: Siria Olivieri, Aurora Scarponi e Cristian Masella.

Le rappresentazioni pittoriche del Mito saranno presenti a Palazzo Doria Pamphilj, nella stanza dell’Aria affrescata da Mattia Preti, e quelle scultoree presso il Museo Archeologico di Palestrina, sarcofago di Endimione (progetto Un Mare di Cultura, C.A.M.I. Produzioni).



var url345601 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=345601”;

var snippet345601 = httpGetSync(url345601);

document.write(snippet345601);