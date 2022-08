Cerveteri, Governo Civico costituisce il gruppo consiliare: Claudio Nucci capogruppo

Si è formalmente costituito il gruppo Consiliare di Governo Civico per Gubetti Sindaco. Sono 6 gli esponenti della massima assise cittadina a farne parte: si tratta di Claudio Nucci, nominato anche Capogruppo, Federico Salamone, Maria Antonietta Pilu, Adele Prosperi, Alessandro Gazzella e Anna Mastrandrea.

Alle ultime elezioni comunali, Governo Civico per Gubetti Sindaco è stata la lista più votata dell’intera tornata elettorale, ottenendo 2335 voti pari al 16,29%. Un risultato che bissa quello del 2017, quando anche il quel caso risultò essere la compagine più votata delle elezioni.

“Auguriamo a Claudio Nucci un buon lavoro – dichiarano i Consiglieri comunali di Governo Civico – a lui ci lega non solo amicizia personale, ma anche un lungo percorso politico, durante il quale ha sempre dimostrato correttezza, lealtà e massimo rispetto del ruolo istituzionale che ricopre. Siamo certi che così come ha fatto in tutti questi anni, continuerà a rappresentare un valido punto di riferimento per il nostro gruppo e per il Consiglio comunale tutto”.