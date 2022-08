Roma, centro storico: denunce a Termini contro il degrado

I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, con altre compagnie del Gruppo di Roma, hanno effettuato mirati controlli nello storico quartiere durante la movida, denunciando un 33enne del Marocco trovato in possesso di una modica quantità di cocaina e di un abbonamento per l’utilizzo dei mezzi pubblici della Capitale (MetrebusCard) intestato ad un giovane a cui erano stato rapinato lo scorso mese di giugno, insieme ad altri documenti e allo smartphone. Il 33enne dovrà rispondere del reato di ricettazione.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, sempre con l’assistenza dei colleghi del Gruppo di Roma, hanno arrestato due cittadini stranieri sorpresi in via Manin a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane e denunciato a piede libero altre 10 persone.

Si tratta di un 27enne romano per atti osceni in luogo pubblico; una 30enne rom per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità ai militari che la stavano sottoponendo ad un controllo in piazza dei Cinquecento; un 64enne cileno trovato in possesso di uno smartphone risultato rubato; due nomadi per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini (cd. “Daspo Urbano”); altre 4 persone, tutte senza fissa dimora, per aver avvicinato i viaggiatori all’interno della stazione ferroviaria Termini, richiedendo loro l’elemosina o offrendo, con insistenza, la loro assistenza ai distributori automatici di biglietti.

I Carabinieri hanno inoltre sanzionato 9 cittadini stranieri per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Roma Termini. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.