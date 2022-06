Frosinone, Santi Patroni: il programma dei festeggiamenti

In occasione dei festeggiamenti dei SS. Patroni di Frosinone, S. Silverio e S. Ormisda, l’amministrazione ha previsto il seguente programma di eventi.

Domenica 19 giugno, in piazza Vittorio Veneto, dalle 21.30, si terrà il concerto di musica pop in compagnia degli Ica Brothers, con gli studenti e i docenti del Conservatorio “Refice” e del liceo musicale “Bragaglia”.

Celebrazione eucaristica

Lunedì 20 giugno la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mons. Ambrogio Spreafico, è in programma alle ore 19: come avvenuto lo scorso anno, la Messa si svolgerà all’aperto a piazzale Vittorio Veneto (in caso di pioggia, sarà celebrata in Cattedrale).

Dalle 20 e fino alle 24 di lunedì, sarà possibile effettuare le visite guidate all’interno di Palazzo Munari, nuova sede comunale (via Plebiscito), che ospita, nel caveau, la sezione romana del museo archeologico, con i beni della fase repubblicana e imperiale e le collezioni numismatiche, nell’allestimento curato dalla direttrice del Museo archeologico comunale, dottoressa Maria Teresa Onorati. Al piano appena superiore si trova l’aula consiliare, con la sala espositiva e la pinacoteca, per poi accedere alla terrazza panoramica che affaccia su ben 11 comuni del circondario, dotata di due cannocchiali per apprezzare il paesaggio circostante nei minimi dettagli.

Dalle 21.30, Mary Segneri, popolare volto Rai, presenterà la serata di lunedì in piazzale Vittorio Veneto. In scaletta, lo spettacolo live di Edoardo Vianello, storico pilastro della musica italiana, e quello dell’attrice e imitatrice Emanuela Aureli, conosciuta dal grande pubblico per la sua simpatia e per le sue diverse partecipazioni a talent show di successo. A seguire, i giochi pirotecnici di Orzella fireworks.



var url296217 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=296217”;

var snippet296217 = httpGetSync(url296217);

document.write(snippet296217);