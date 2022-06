Di Berardino: “Al via il cantiere palazzine ex IACP da parte di Ater Rieti”

“Bene l’apertura da parte dell’Ater di Rieti del cantiere di demolizione e ricostruzione della prima delle 4 palazzine ex Iacp a Rieti nel quartiere di Villa Reatina, danneggiate dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Si tratta di un intervento da circa 10 milioni di euro sia per la parte pubblica che privata per un totale di 40 alloggi.

Come Regione Lazio il nostro impegno per i cittadini dell’area del cratere reatino continua e rimane altissimo e si realizza in una pluralità di interventi. Quello delle abitazioni rappresenta il cuore delle politiche della ricostruzione, assieme ai servizi e alle attività economiche per rafforzare la permanenza nel territorio”.

Così in una nota l’assessore alle Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.