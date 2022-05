Apre a Roma la prima palestra della salute

E’ stata inaugurata oggi la prima Palestra della Salute di Roma e del Lazio, recuperando alcuni locali chiusi dal 2016. La struttura, in via Gioacchino Ventura nel Municipio Roma XIV, è stata concessa in comodato gratuito da Roma Capitale ad ASP Asilo Savoia attraverso un accordo tra pubbliche amministrazioni. Si tratta di un vero e proprio polo per la promozione del benessere e della salute per tutte le età, in grado di intervenire a livello sportivo e con professionalità specializzate anche su soggetti con patologie croniche.

Si punta alla sostenibilità economica

Si punta alla sostenibilità economica accogliendo utenza gratuita – circa 350 unità tra anziani residenti nelle strutture di Roma Capitale e 100 soggetti fragili individuati dai servizi sociali capitolini – e abbonamenti a pagamento, ma sempre con riferimento alle tariffe stabilite a livello comunale.

“La palestra della salute – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari – rappresenta un modello di integrazione socio-sanitaria e un’eccellenza per il territorio del XIII e XIV Municipio, assicurando servizi idonei e all’avanguardia agli anziani che vivono nella Casa di Riposo Roma 3. Come Comune di Roma staremo al loro fianco perché tutto possa funzionare al meglio, lavorando insieme per un’idea condivisa di sport e politiche sociali”.

“Attraverso la Palestra della Salute – sostiene il Presidente di Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni – si realizza anche un intervento di inserimento lavorativo di giovani atleti definiti ‘social trainer’. Si tratta di una figura professionale innovativa che unisce al suo interno competenze sportive, sociali, digitali e relazionali che la rendono idonea a sostenere anziani autosufficienti per un invecchiamento attivo. Nell’ottica della piena integrazione della struttura nella rete dei servizi territoriali, l’ASP oltre ad investire risorse proprie per attrezzature e arredi, ha sottoscritto appositi accordi anche con l’ASL RM 1 e con il XIV Municipio”.

La Palestra della Salute si compone di uno spazio aperto, fornito anche di due piscine, e di uno spazio coperto di circa mq. 1.265,10 con sale dedicate alle diverse attività sportive, saune e bagni turchi.