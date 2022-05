Roma, incontro pubblico sulla tutela e conservazione degli alberi in città

Perché si abbattono gli alberi in ambiente urbano? Perché si mettono in atto pratiche errate di gestione del verde cittadino? Perché il regolamento del verde del Comune di Roma non viene applicato? L’incontro tratterà proprio del delicato e attualissimo tema dell’importanza e della cura degli alberi in città. Sono molteplici i danni al patrimonio arboreo cittadino, dalle capitozzature all’alterazione degli spazi vitali degli alberi fino al degrado di corridoi ecologici, giardini e spazi alberati.

Il grande valore delle infrastrutture verdi

Purtroppo, il grande valore delle infrastrutture verdi per il miglioramento della città non viene preso seriamente in considerazione. Proprio per questo è necessario diffondere il più possibile le basi scientifiche della funzione degli alberi, assolutamente fondamentali per tutelare la nostra salute e per rendere le città più forti rispetto ai cambiamenti.

Le presentazioni degli esperti faranno chiarezza e ci daranno le informazioni necessarie per comprendere cosa è giusto fare e cosa è sbagliato nella tutela degli alberi cittadini. Si parlerà del valore economico, ecologico, culturale, paesaggistico, sociale e sanitario degli alberi, che hanno ricadute dirette sulla nostra salute e benessere, oltre che sul miglioramento degli spazi urbani. Si farà il punto sul regolamento del verde di Roma, che non viene ancora completamente applicato. Si parlerà della proposta di legge nazionale contro la capitozzatura degli alberi, sottoscritta da molte associazioni ecologiste. Saranno presentate diverse esperienze di associazioni che si occupano di cura degli alberi. Infine, ci sarà la possibilità di domande e condivisione, per un proficuo e costruttivo dibattito con la cittadinanza.

I relatori partecipanti sono

Franco Tassi, naturalista, scrittore, docente universitario di Ecologia, a lungo direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo; Alberto Colazilli, presidente del Coordinamento Nazionale per gli alberi ed il paesaggio (Co.n.al.pa.), curatore di parchi e giardini; Pierlisa Di Felice, vicepresidente del Co.n.al.pa, biologa e botanica; Guglielmo Calcerano, assessore ai lavori pubblici del Municipio X; Donato Bonanni, presidente dell’associazione Ripensiamo Roma; Pietrangelo Massaro, vicepresidente del Consiglio del Municipio XII; Eva Cammerino, vicepresidente della Commissione Lavori pubblici del Municipio V; Luca Borreale, portavoce del Comitato Animalista Ambientalista.

L’evento si terrà in via Nazionale 66 a Roma, alle ore 17.45. L’ingresso è libero.