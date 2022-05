Aquafelix, l’11 giugno inaugurazione della stagione

Si inaugura sabato 11 giugno la nuova stagione di Aquafelix a Civitavecchia, il più grande Parco aquatico del Centro Italia, tra i 10 più belli nel Paese.

Tante le attività in programma per una estate che si annuncia piena di eventi, con particolare attenzione alle famiglie e al divertimento dei bambini.

Tra gli appuntamenti in calendario

Tra gli appuntamenti in calendario spiccano gli eventi con Pinocchio e Freeda – le mascotte amatissime dai bambini, che saranno ad Aquafelix durante la stagione per conoscere i propri fan e scattare foto ricordo – il campionato italiano di body building – in collaborazione con BBF Italia, Aquafelix ospiterà una gara di body building – l’evento Snaab. Wine Not – in collaborazione con il brand Snaab, il primo esperimento italiano in cui si incontreranno vino biologico di altissima qualità e fashion design, per una giornata all’insegna della creatività e sostenibilità, con musica, animazione rinforzata e tanto divertimento per tutti.

Al Parco arriveranno anche personaggi ed ospiti dello spettacolo come Georgia Mos – una giovane dj e producer italiana che si è esibita in alcuni tra i locali più importanti al mondo come il “Nikki Beach” di Miami, il ”OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza. Nel 2016 esordisce in Italia nel programma televisivo “TOP DJ” in onda su Italia Uno come unica concorrente donna. Il successo televisivo la porta in giro per le consolle più importanti d’Italia, Francia, Albania e Spagna – e Arnaldo Mangini – attore comico e tiktoker, arriva ad Aquafelix per un appuntamento all’insegna del divertimento. Arnaldo si esibisce in uno spettacolo comico dal titolo “Megainfluencer”, uno show con magie buffe, balletti e sketch comici. I suoi fan potranno poi incontrare Arnaldo e scattare una foto ricordo con lui -.

Nel corso della stagione estiva in programma anche divertenti ed allegri Schiuma Party, mentre per il giorno di Ferragosto è già in calendario la grande Festa di Ferragosto con fuochi d’artificio, animazione, musica, divertimento e tante sorprese.

Da segnalare, infine, che per motivi tecnici indipendenti dalla volontà della direzione di Aquafelix non sarà possibile inaugurare il nuovo maxi scivolo d’acqua, la cui costruzione comunque prosegue per arrivare il prima possibile al completamento di una nuova attrazione che andrà ad arricchire ulteriormente il Parco di Civitavecchia.

Il più grande Parco acquatico del Centro Italia

Aquafelix, infatti, è il più grande Parco acquatico del Centro Italia con piscine da sogno, scivoli d’acqua per tutti i gusti e per tutte le età, torrenti navigabili in canotto, idromassaggi, giochi, attrazioni, spettacoli, animazione, musica e tanto divertimento.

Costruito a Civitavecchia nel 1995, ha presto raggiunto i massimi traguardi di notorietà ed apprezzamento entrando nella Top 10 dei Parchi acquatici più belli d’Italia.

La sua estensione di 80.000 metri quadrati comprende molteplici attrazioni acquatiche, punti ristoro, shop e aree dedicate al divertimento e al relax pensate appositamente per tutte le fasce d’età.

Ogni attrazione che Aquafelix offre ai suoi frequentatori è stata concepita nel pieno rispetto dell’ambiente che la circonda, quasi a costituirne parte integrante. Per tale motivo, i visitatori potranno apprezzare la bellezza di un Parco immerso nella natura, scoprendolo passo dopo passo lungo i percorsi che gli vengono suggeriti, tutti assolutamente privi di barriere architettoniche. Un cammino attraverso un fantastico mondo acquatico dove ogni luogo è simpaticamente contraddistinto da nomi latini e romani.

La grande piscina ad onde, il fiume circolare, i torrenti che sgorgano dalle rocce formando piccole cascate, contribuiscono a comunicare al visitatore un senso di tranquilla serenità per la valenza simbolica dell’acqua come sorgente di vita, fonte di benessere fisico e mentale, rilassante e tonificante.

Inoltre la vicinanza con la Villa di Traiano conferma e rafforza questa sensazione di felicità, in quanto un grande imperatore dell’Antica Roma aveva scelto questo sito per ritemprarsi, godere della bellezza della natura e delle proprietà terapeutiche dell’acqua.

Aquafelix è di proprietà di Dolphin Discovery – azienda leader al mondo nel settore dei Parchi tematici con mammiferi marini presente in 10 Paesi con 30 Parchi – che continua ad investire notevolmente in Italia, mirando ad introdurre una ampia gamma di novità tali da rendere le sue strutture tra le più all’avanguardia in Europa.

I Parchi gestiti da Dolphin Discovery sono in Messico, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Jamaica, St. Kitts, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Argentina e Italia.

In Italia il gruppo Dolphin Discovery gestisce 3 Parchi: Zoomarine a Torvaianica, Acquafelix a Civitavecchia e Acquajoss a Consalice (Ravenna).