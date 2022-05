Roma, prosegue la Campagna sicurezza per gli anziani della Polizia di Stato

Si è svolto ieri l’incontro, presso Centro Anziani “Angelo Brunetti” di via Angelo Emo 8, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno intrattenuto circa 30 persone.

La finalità dell’iniziativa

La finalità dell’iniziativa, è stata principalmente quella di illustrare ai partecipanti il modus operandi messo in atto dai malviventi per truffare gli anziani e cercare così di evitare di essere raggirati.

Gli agenti hanno sottolineato l’importanza di rivolgersi in caso di necessità all’1 1 2, numero unico di emergenza europeo, per richiedere l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine in caso di bisogno.

Durante tale incontro i poliziotti hanno distribuito ai presenti materiale informativo predisposto dalla Questura di Roma, quali brochure e dépliant.

La “Campagna sicurezza per gli anziani” non si ferma e proseguirà anche nei prossimi giorni.