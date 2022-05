L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Crotone sul mare

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Crotone giovedì 19 maggio, sul lungomare della città. <<A Crotone la tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele si affaccia direttamente sul mare – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Questa sede stagionale è la quarta delle nuove aperture del Sud Italia, dopo Palermo, Salerno e Lecce, e la prima in Calabria. Anche qui, come in molte altre città italiane, esiste un’importante tradizione gastronomica che speriamo la nostra pizza possa arricchire>>.

Esterno

<<Il locale si sviluppa esclusivamente all’esterno, perché destinato alla sola stagione estiva. Forno e piano di lavoro sono a vista, rendendo più affascinante l’esperienza dell’Antica Pizzeria Da Michele a Crotone – continua Daniela Condurro, AD de l’Antica Pizzeria da Michele in the world -. La sede è in una posizione unica: sulla spiaggia, a due passi dal mare e dal centro del lungomare di Crotone, zona turistica e molto frequentata nei mesi estivi. Un connubio perfetto di piacere: il gusto inconfondibile della tradizione, con la pizza de l’Antica Pizzeria Da Michele, e la bellezza del panorama suggestivo del lungomare di Crotone>>.

Menù

Il menù prevede gli antipasti tipici della tradizione napoletana e tante varietà di pizze. Alle classiche della sede di Napoli, margherita, marinara, cosacca e marita, si aggiungono altre tradizionali: napoletana (con alici di Cetara e capperi), calzone (con ciccioli e salame Napoli) e la sua versione fritta. Ancora, la salsiccia e friarielli, la bufalina (con mozzarella di bufala) e una pizza del mese, sempre diversa. Il menù si chiude con un’ampia scelta di birre, vini della tradizione campana e distillati. In esclusiva per la Calabria, è possibile trovare la birra Viola alla spina.





