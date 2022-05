Fratoianni: “Le parole di Elisabetta Franchi rappresentano l’essenza patriarcale della società capitalista”

Le parole di Elisabetta Franchi rappresentano l’essenza patriarcale della società capitalista che ci circonda.

Una scala valoriale profondamente malata.

Il lavoro vien prima dei propri progetti di vita, l’esser madre prima dell’esser donna.

Una vita in funzione delle necessità del mercato e delle etichette che ci vengono assegnate.

Il tutto accompagnato dal messaggio che una donna, se vuole “farcela”, deve comportarsi esattamente come la società le richiede, anche se questo significa perpetuare l’oppressione patriarcale su altre donne.

Ovviamente queste posizioni hanno una connotazione politica

Non è un caso che lo scorso anno l’imprenditrice venisse premiata da Daniela Santanchè sul palco della giovanile di Fratelli d’Italia come esempio di imprenditorialità femminile.

Femminile, di certo non femminista.

Per questo purtroppo non mi sorprendono le sue parole. Mi sorprende piuttosto la Ministra Bonetti alle Pari Opportunità, che ha preso parola poco dopo e non ha battuto ciglio. Un messaggio davvero avvilente.

Che poi, se si volesse, la soluzione sarebbe molto semplice: garantire congedi parentali obbligatori ed eguali per ogni genitore. Certo, serve volerlo.

