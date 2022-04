A Giarre: tradizione e bellezza dell’arte circense con lo show del Circo Coliseum

Per la prima volta in Sicilia, la tradizione e la bellezza dell’arte circense del Circo Coliseum di Arturo Curatola, nuova produzione circense, dal 29 aprile al 9 maggio a Giarre. Magica atmosfera e arte circense da favola, acrobati, comicità ed attrazioni esotiche, tra cui le maestose tigri bianche.

Il Circo Coliseum stazionerà in Via Federico Di Svevia

In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e ore 21.00; domenica e festivi, ore17.00 e 19.30; martedì riposo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3516601953 , oppure consultare la pagina Facebook “Circo Coliseum”. Visita allo zoo, domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00. Lo show circense si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, mascherina da portare con sé.

Bellezza arte circense

La famiglia Curatola, porta in pista, la tradizione e la bellezza dell’arte circense, capace di proiettare lo spettatore nell’affascinante mondo del circo. Giovani talenti, esperti in discipline acrobatiche, addestratori di felini, curano nel dettaglio le loro performance. Lo show si apre con “Crazy Circus”, parata degli artisti, tra fasci di luci e colori, a condurre lo spettacolo il fascino latino di Eros e Divier. Bellezza ed acrobazie con Loretta ai tessuti aerei ed Angel al palo acrobatico; comicità con Daniel Togni detto Kimbol, che intervallerà le esibizioni con i suoi allegri sketch; Naike e Divier, con il numero di rete aerea ed ancora attrazioni, le tigri bianche di Eros Vinciguerra, con numerosi esemplari, e il valzer di animali esotici di Alessandro, tra cui i simpatici cammelli; ancora volteggi aerei con Nataly alla corda ed Angel al cerchio; acrobazie con Eros il funambolo e il Duo Togni che ha partecipato al talent show, “Tu si que vales”, con l’acchiappa sogni aereo, per trasportavi nel mondo da favola del circo, tutto da scoprire.



var url266881 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=266881”;

var snippet266881 = httpGetSync(url266881);

document.write(snippet266881);