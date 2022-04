Natale di Roma, Celli: “Una lunga storia da custodire, insieme con fiducia verso il futuro. Buon compleanno Roma”

“Celebriamo oggi i 2775 anni dalla fondazione di Roma. Auguri alla nostra città, alle romane e ai romani, a quanti vivono e visitano l’Urbe. Il Natale di Roma ci ricorda le nostre radici, una lunga storia che dobbiamo custodire con cura e amore.

Oggi più che mai, ognuno di noi deve recuperare quell’orgoglio e la responsabilità di essere e sentirsi parte di una grande città, Capitale d’Italia, unica al mondo per la sua bellezza e la sua cultura. Impegniamoci da cittadini, da rappresentanti delle Istituzioni, con uno sguardo proiettato al futuro sempre con fiducia e speranza, per affrontare tutti insieme ed uniti le sfide che ci attendono. Per una Roma di tutti, inclusiva, moderna, migliore, sostenibile. Buon compleanno Roma”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.