Pomezia, orti didattici nelle scuole dell’infanzia comunali. Il Sindaco: “Educazione alimentare dalla terra alla tavola”

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha visitato gli orti didattici delle scuole dell’infanzia comunali, insieme agli Assessori Miriam Delvecchio e Giovanni Mattias. Il progetto, avviato in tutti e quattro i plessi, rientra in un percorso più ampio di educazione alimentare per gli studenti.

Ogni scuola dell’infanzia comunale ha avviato il proprio orto didattico

Ogni scuola dell’infanzia comunale ha avviato il proprio orto didattico – spiega l’Assessora Delvecchio – Un progetto che mira a educare i più piccoli a una sana alimentazione: attraverso un processo di gioco e di cura i piccoli alunni possono scoprire come nascono e crescono la frutta e la verdura che ogni giorno ritrovano nei loro piatti. Voglio ringraziare le docenti che hanno accolto con entusiasmo il progetto accompagnando i bambini in questo percorso di sperimentazione che porta i bimbi in a riscoprire la meraviglia e il contatto con la terra”.

“In questo anno scolastico le scuole dell’infanzia comunali hanno partecipato al progetto sport e al progetto degli orti didattici – aggiunge il Primo Cittadino – Anche in questo caso, l’educazione alimentare dalla terra alla tavola dimostra la grande attenzione della nostra Amministrazione alla salute dei più piccoli, che abbiamo visto con palette e annaffiatoi divertirsi imparando a riconoscere verdure ed erbe che ritroveranno nei loro piatti, a scuola come a casa”.