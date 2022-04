Frosinone, gran pienone a Italia in tavola in via Aldo Moro

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Piccoli Mercanti”, con il patrocinio del Comune di Frosinone (mediante l’Assessorato al Commercio coordinato da Antonio Scaccia), ha registrato, nella giornata di domenica, la partecipazione di numerosissimi visitatori, frusinati e non. In via Aldo Moro, nel tratto comprendente l’incrocio della strada di accesso al parcheggio a valle dell’ascensore inclinato fino all’incrocio del fabbricato sede di diversi esercizi commerciali, sono stati allestiti circa 40 stand di prodotti tipici italiani, dal Piemonte alla Sardegna, con grande risalto alla filiera del territorio ciociaro.

Gradimento

Tenuto conto del gradimento riscontrato dalla manifestazione, ulteriori appuntamenti saranno calendarizzati nei mesi di maggio e giugno.

Numerosi, infine, anche oggi, i giovani, gli anziani e le famiglie che hanno scelto le isole pedonali domenicali, nella parte alta e in quella bassa della città, per camminare, praticare sport, in bicicletta o monopattino, o fare acquisti nei diversi esercizi commerciali aperti, nel rispetto delle misure sanitarie. Il progetto istituito dall’amministrazione Ottaviani “A passeggio per due chilometri – da Piazza Vittorio Veneto a Piazzale De Matthaeis” prevede, infatti, l’istituzione, ogni domenica, di isole pedonali nel centro storico (da piazza Vittorio Veneto a largo Turriziani compreso) e, appunto, su via Aldo Moro (dall’intersezione con via Veccia fino a piazzale De Matthaeis), in calendario tutte le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.



