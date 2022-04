Fratoianni: “Ecco i deliri di onnipotenza del governo Draghi”

Senza confrontarsi con alcuna Istituzione o realtà locale, i “migliori” hanno imposto la costruzione di una nuova base militare a Coltano, in provincia di Pisa, con i soldi del PNRR. Già impiegare i fondi del Pnrr per una cosa del genere è di per sé un fatto grave e sbagliato

Ma le assurdità, purtroppo, non finiscono qui

Infatti, questa base militare non solo sorgerebbe in un territorio già afflitto da molte altre servitù militari, ma colpirebbe pesantemente il parco naturale di San Rossore, distruggendone almeno 70 ettari.

Una follia totale, figlia della logica bellicista di questi tempi, che piega e condanna il futuro di un intero territorio. Tutto ciò dev’essere fermato.

Negli scorsi giorni ho già presentato a nome di Sinistra Italiana un’interrogazione parlamentare su come sia stato possibile anche solo pensare una cosa del genere.

Ma non solo, mi rivolgo anche a Letta e a Conte: serve anche una vostra reazione contro una scelta illogica e sbagliata.



