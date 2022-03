Palestrina, Magliocchetti (Pd): “Antenna 5G su Carchitti istallazione vergognosa”

“Ieri sera si è svolto il consiglio straordinario sull’antenna 5g in cui abbiamo chiesto ancora una volta una soluzione per l’antenna di Carchitti. Un mostro di 37 metri che sta per essere installato nel centro della frazione. Ancora una volta la deliberazione è stata bocciata e le esigenze dei cittadini sono state ignorate e derise. Come sempre ci abbiamo messo la faccia, per rappresentare una parte consistente di abitanti che stanno lottando con forza per dire no all’antenna al centro del paese, ma non ci è stato permesso.

Ci è stata anche negata la possibilità di trasmettere in diretta il nostro intervento, che è stato definito populista e di poca importanza

Noi non ci accontenteremo del “male necessario” come lo ha definito il sindaco e continueremo a lottare per un sito alternativo. I cittadini di Carchitti hanno il diritto di essere ascoltati e le loro istanze meritano di essere prese sul serio, sono state raccolte più di cinquecento firme e non ci fermeremo. Dimostreremo a tutti i cittadini che noi ci siamo, insieme al comitato cercheremo tutte le strade che ci consente la legge per opporci a questa istallazione vergognosa”. Così in una nota Manuel Magliocchetti, consigliere comunale di Palestrina.



