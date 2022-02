Fiumicino, agricoltura, Antonelli-Di Genesio Pagliuca: “Semplificazione amministrativa come elemento di innovazione profonda”

“Tempi certi e più veloci per le nostre aziende agricole, in una parola semplificazione”, lo dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Erica Antonelli, con delega all’agricoltura.

Obiettivo di ridurre tempi e costi a carico delle imprese agricole

“Il Comune di Fiumicino, sempre con l’obiettivo di ridurre tempi e costi a carico delle imprese agricole, è già fortemente impegnato nell’implementazione delle procedure uniche per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. Un cambio di paradigma dell’azione amministrativa, che accoglie le richieste di efficientamento e standardizzazione delle procedure, atto a garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi per autorizzare le attività rurali aziendali, con particolare riferimento a quelle di inizio attività di competenza dei SUA. Accanto a questo impegno – ha spiegato l’assessora – abbiamo voluto aderire al Sistema Autorizzativo regionale, introdotto con la L.R. 1/2020, uno strumento messo in campo dalla Regione Lazio che, se ben sviluppato, aiuterà a dare nuovo impulso alle aziende agricole e alle attività connesse”.

Il lavoro sulla semplificazione amministrativa

“Il lavoro sulla semplificazione amministrativa – ha commentato il vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – è estremamente importante per il nostro territorio, che vede la presenza di centinaia di aziende agricole, e che vede una porzione rilevante di superficie agricola ricadere all’interno della Riserva Statale del Litorale Romano. Un elemento di innovazione profonda che rappresenta una grande sfida anche per i nostri uffici, chiamati ad uno sforzo aggiuntivo ma determinante per lo sviluppo del settore. Semplificare le procedure e garantire tempi certi – sottolinea il vice sindaco – significa dare un futuro a questo comparto produttivo, ma anche innalzare la qualità della vita della popolazione urbana attraverso la creazione di nuovi servizi grazie alla multifunzionalità e alla multimprenditorialità in agricoltura”.

“La delibera votata in Giunta – aggiunge l’assessora Antonelli – prevede anche il collocamento della Commissione PUA (Piani di Utilizzo Aziendale) all’interno dell’Area Sviluppo Economico, certificando la centralità dello sportello SUAP per tutti i procedimenti inerenti l’esercizio di attività produttive. A tale proposito, abbiamo anche creato un tavolo di coordinamento tra le diverse Aree interessate (Urbanistica, Ufficio Riserva del Litorale e Paesaggio) per la corretta individuazione delle procedure con ricadute sulle attività e sulla competitività delle aziende agricole”.