Che cos’è una cinghia dell’alternatore e perché è essenziale nella tua auto?

Qualsiasi individuo che guida un veicolo presumibilmente ha saputo in precedenza di un alternatore. È responsabile di supportare la carica della batteria con l’obiettivo di poter controllare le parti elettriche del veicolo.

Nel caso in cui non esistesse un alternatore nel veicolo, la batteria potrebbe sempre non essere in grado di azionare questa moltitudine di parti elettroniche per un periodo superiore a un breve periodo. Essenzialmente non crea energia sufficiente per farlo. L’alternatore spinge la carica nella batteria con l’obiettivo che la potenza possa continuare a pedalare per tutto il veicolo.

Nel momento in cui un alternatore sta effettivamente caricando la batteria, sta davvero girando all’interno del veicolo. C’è qualcosa a cui molti si riferiscono come una cinghia dell’alternatore (chiamata anche cinghia a serpentina) che si piega su una puleggia o diverse pulegge associate all’alternatore. L’estremità opposta della puleggia si ripiega sull’asta di trasmissione. Successivamente, l’asta di trasmissione e l’alternatore possono ruotare insieme dalla puleggia dell’alternatore. Se non avessi questa puleggia, allora, a quel punto, l’alternatore non avrebbe la possibilità di fare i suoi affari.

Qual è la funzione e i segni di guasto dell’alternatore per auto e della cinghia dell’alternatore?

Un alternatore per auto è responsabile del controllo delle parti elettriche ed elettroniche del tuo veicolo e della garanzia che guidi in modo impeccabile. Comunque sia, hai almeno un’idea di come funziona un alternatore e quali sono le indicazioni di un alternatore guasto? Percepire quanto sia cruciale un alternatore nel controllo del tuo veicolo, sapere come distinguere i segnali di problema dell’alternatore del veicolo prima che diventino problemi significativi può essere molto utile. Tutto sommato, potrebbe impedirti di essere abbandonato lungo il bordo della strada con un veicolo fermo.

L’alternatore collabora con la batteria per mantenere il veicolo in funzione. Mentre la batteria offre la capacità sottostante di avviare il veicolo quando è spento, l’alternatore del veicolo è in grado di mantenere alimentata gran parte delle parti elettriche mentre il motore è in funzione. Alimenta parti come la radio, i fari e gli alzacristalli elettrici mentre il tuo veicolo è seduto e in movimento.

Nel punto in cui il motore è in funzione, comanda una cinghia di trasmissione che fa girare una puleggia collegata all’albero del rotore dell’alternatore. Questo albero quindi, a quel punto, fa girare un gruppo di magneti che produce corrente sostitutiva (AC). Il raddrizzatore dell’alternatore trasforma questa alimentazione CA in alimentazione a flusso diretto (CC) che mantiene in funzione le parti elettriche e carica la batteria del veicolo mentre si è in giro.

Fattori, ad esempio, chilometraggio ordinario, parti danneggiate, apertura all’acqua o calore e abuso possono far smettere di funzionare l’alternatore. Come regola generale, le luci di avvertimento del veicolo mostrano presupponendo che ci siano problemi con qualsiasi parte. Quando la spia della batteria sul cruscotto si accende, potrebbe non indicare sempre un malfunzionamento della batteria. Potrebbe indicare una serie di problemi, inclusi problemi con l’alternatore dell’auto, un cavo della batteria allentato e altro ancora.

Questa spia si collega al sistema informatico del veicolo che rileva la tensione in uscita dall’alternatore. Può accendersi quando la tensione scende al di sotto o al di sopra della tensione di esercizio standard dell’alternatore, che in genere è compresa tra 13 e 14,5 V. La spia della batteria nella maggior parte delle auto ha la forma di una batteria. Tuttavia, alcune auto hanno invece i caratteri ALT (alternatore) o GEN (generatore).

Oltre a una spia, un altro segnale di problema dell’alternatore del veicolo è il punto in cui le luci sul tuo veicolo si affievoliscono o iniziano a lampeggiare. Come probabilmente saprai, l’alternatore fornisce una capacità costante alle parti elettriche, comprese tutte le luci. Questo è il motivo per cui un alternatore guasto può influenzare l’illuminazione del tuo veicolo. Partendo dal presupposto che noti che le luci sul tuo veicolo diventano più splendide quando si accelera e si attenuano quando si richiama, potrebbe dimostrare qualche danno all’alternatore del veicolo.

Un altro segno che il tuo alternatore non sta trasmettendo una capacità sufficiente alle tue luci è presumere che stiano lampeggiando. Anche se questi problemi non sembrano essere gravi, sono segni solidi che il tuo alternatore potrebbe smettere di funzionare completamente.

Sostituzione dell’alternatore e della cinghia dell’auto

Per sostituire l’alternatore e la cinghia dell’auto, segui questo metodo:

Trova l’alternatore o la cinghia a serpentina>Cerca le rotture nella cinghia>Cerca diverse indicazioni di danni alla cinghia>Utilizza un controllo per quantificare la cinghia usura>Utilizzare un telefono cellulare per quantificare l’usura della cintura>Inserire l’attrezzatura benessere adatta>Scollegare la batteria>Utilizzare una barra dell’interruttore o una chiave di fissaggio per allentare il tenditore automatico>Svitare i bulloni dell’alternatore supponendo che non ci sia il tenditore automatico. Far scorrere il cinghia sulle pulegge ed eliminarla dal veicolo.

