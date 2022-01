Sanità, Marcelli (M5S Lazio): “Migliore assistenza sanitaria per chi soffre di disturbi alimentari”

“Per curare le patologie che riguardano il comportamento alimentare è necessario un approccio multidisciplinare e ben strutturato a tutti i livelli di assistenza. Per questo motivo, con un mio Ordine del Giorno collegato alla legge di Stabilità, approvato dal Consiglio Regionale con i voti del centrosinistra e del centrodestra, ho chiesto alla Regione Lazio di garantire nella Asl di Frosinone la presenza minima di personale competente, tra cui psicologi, psichiatri, nutrizionisti e assistenti sociali e di mettere in campo le risorse necessarie affinché nel distretto di Sora venga istituito un centro per la cura e il trattamento dei disturbi alimentari attrezzato con tecnologia avanzata”.

Così in una nota il capogruppo M5S alla Regione Lazio, Loreto Marcelli.

I disturbi del comportamento alimentare riguardano oltre 211mila persone

“I disturbi del comportamento alimentare riguardano oltre 211mila persone nel Lazio, con un aumento preoccupante dei casi anche tra i bambini e i pre-adolescenti – prosegue Marcelli – per questo è necessario un urgente potenziamento della rete di assistenza regionale che curi di pari passo l’aspetto clinico-nutrizionale e quello psicologico, attraverso un lavoro di equipe”.

“Continuiamo a lavorare per una sanità sempre più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, che tuteli il diritto alla salute e rimetta i pazienti al centro del sistema sanitario” conclude il Capogruppo Marcelli.