Frosinone, scuole tutte in presenza. Covid in calo

Si è tenuta in serata, da remoto, la conferenza dei servizi scolastici degli istituti di primo e di secondo grado presenti nel capoluogo, coordinata dal sindaco, Nicola Ottaviani, e dall’assessore Valentina Sementilli, al fine della verifica e dell’aggiornamento sullo stato sanitario delle scuole di Frosinone.

Il sindaco ha esaminato la situazione in ogni singolo plesso, sia primario che secondario del territorio

Non sono state rilevate particolari situazioni di criticità da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti, mentre è stato registrato un calo della curva dei contagi e degli studenti in quarantena, rispetto ai numeri acquisiti la scorsa settimana, nei vari istituti di riferimento, ad eccezione soltanto di una scuola media superiore nella quale i positivi sono cresciuti di poco. Non è stata, quindi, rinvenuta la necessità di procedere all’attivazione della Dad da parte dei dirigenti, se non in casi rari ed episodici. Tutti i presenti, infine, hanno convenuto di proseguire con la didattica in presenza e con l’attuazione del monitoraggio costante delle singole classi, da parte dei docenti e dell’intero personale scolastico, riferendo agli uffici comunali l’eventuale presenza di situazioni di criticità ad oggi assenti, ritenendo, tutti, allo stato, gestibili le attività e le organizzazioni dei servizi.



