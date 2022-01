Roma, Diaco (M5S): “Chiudere Tmb Rocca Cencia, cittadini hanno già pagato”

“Rocca Cencia ha già dato abbastanza. Con tutto il nostro spirito e la nostra convinzione siamo vicini ai comitati di cittadini che stanno manifestando per chiudere il Tmb. Con Virginia Raggi avevamo iniziato un percorso chiaro e deciso in questa direzione, ma adesso tutto è diventato più nebuloso: si torna a parlare di un ‘revamping’, che in realtà sarebbe solo l’ennesimo danno a un territorio che ha già pagato negli anni l’inefficienza delle politiche del Pd.

Per Gualtieri e Alfonsi è arrivato il momento di svegliarsi e di dimostrare se sanno veramente governare questa città. O, almeno, se riescono a non ricadere nei soliti vecchi errori”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente