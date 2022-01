Fratoianni: “Non so cosa sia peggiore…”

Se la pagina che Silvio Berlusconi ha fatto pubblicare per fare l’elogio di se stesso o il video autocelebrativo che Renzi ha preparato per il primo compleanno del Governo Draghi.

Mentre milioni di persone vivono problemi di ogni tipo questi due mitomani vedono solo se stessi allo specchio e scambiano il proprio tornaconto per il bene di tutti.

Per il resto, non è vero come dice il senatore di Firenze, che Draghi ha salvato l’Italia

L’Italia ha resistito grazie ai vaccini e a milioni di persone che tengono duro, anche nei momenti più difficili, anche se malpagate e con pochi diritti.

Renzi vada a fare la sua retorica alle migliaia di licenziati, o alle decine di migliaia nella morsa di precarietà e stipendi bassissimi.

O la vada a fare a insegnanti e genitori, che in questi giorni devono schivare i contagi e pagarsi le mascherine.

O la vada a fare ai giovani, che riempiono le piazze per il clima ma sentono parlare solo di centrali nucleari e ponti sullo stretto.

Capisco che per qualcuno sia difficile, ma facciamo le persone serie.

Il paese non si salva se non cambiandolo. Draghi non lo capisce, ma tutti noi lo sappiamo bene.



