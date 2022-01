Fratoianni: “Cambiamo finale a questo film tristemente già visto”

Le nuove restrizioni sulle attività culturali rendono insostenibile per molte realtà del terzo settore tenere aperta la serranda.

Per questo è necessario che, a differenza del passato, siano previsti fin da subito sostegni e ristori per le attività del non profit culturale, dando loro la possibilità di accedere alla cassa integrazione per i propri dipendenti, contributi per i collaboratori autonomi, agevolazioni su bollette e affitto.

Ovvero le stesse garanzie previste per le attività commerciali

Le realtà del terzo settore culturale sono presidi di socialità, aggregazione e sviluppo, un’alternativa concreta alle pervasive logiche del mercato e del profitto.

Custodiamo e sosteniamo questo patrimonio, dando loro gli strumenti e il riconoscimento che meritano.

Cambiamo finale a questo film tristemente già visto.



