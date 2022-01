Piano Rigenerazione Urbana: 10 milioni per la riqualificazione da Martin Pescatore a Torvaianica Sud

Il Comune di Pomezia si aggiudica un finanziamento da 10 milioni di euro per la Rigenerazione Urbana, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto importante di pista ciclabile, che partirà da Borgo Santa Rita/Martin Pescatore, passerà dal tratto esistente di Via C.A. Dalla Chiesa e terminerà su via Polonia, fino al confine con Ardea.

La riqualificazione

La riqualificazione, oltre alla realizzazione del tratto ciclabile, prevede l’adeguamento dei marciapiedi esistenti e il recupero dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata all’interno del Borgo Santa Rita da destinare ad attività ad alta valenza sociale.

“Il progetto che abbiamo presentato – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – prevede la realizzazione di un tratto importante della pista ciclabile che unirà Pomezia a Torvaianica, prevedendo la riqualificazione di aree che attualmente hanno bisogno di urgenti interventi strutturali. Con questo intervento, andiamo ad aggiungere 5 km di tratto ciclabile che unisce diversi quartieri popolosi, soprattutto nel periodo estivo. Inoltre, è in programma la riqualificazione di un immobile pubblico confiscato alla criminalità organizzata all’interno del Borgo Santa Rita, con l’obiettivo di aumentare il decoro urbano dell’area sviluppando progetti di servizi sociali destinati a persone in stato di necessità, in particolare donne vittime di violenza”.

“Buone notizie per i nostri concittadini di Martin Pescatore e Torvaianica Sud. Avanziamo spediti con una serie di interventi importanti di riqualificazione di alcune aree strategiche per la nostra Città – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – Grazie a questo finanziamento sfondiamo la quota dei 100 milioni di finanziamenti ottenuti in 3 anni e potremo proseguire con il nostro progetto ambizioso di creare una lunga pista ciclabile che collega Pomezia e Torvaianica, realizzando un altro tratto importante da via Danimarca a via Polonia, riqualificando al contempo strade e marciapiedi che si trovano lungo il tratto interessato”.