Fratoianni: “Le parole del presidente Mattarella sono un monito per il futuro”

Gratitudine e rispetto. Questi i sentimenti che l’Italia intera prova per il Presidente Mattarella.

Noi lo ringraziamo davvero per il suo straordinario impegno.

Per aver valorizzato la Costituzione e per aver ricordato le crescenti diseguaglianze e le grandi sofferenze sociali ed economiche che affliggono troppi cittadini.

Monito per il futuro

«Caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego: non siate mai indifferenti».

Il Presidente Mattarella ha voluto citare queste parole del prof. Pietro Carmina, una delle vittime del crollo di Ravanusa, che ha dedicato ai propri studenti.

Parole che sono un monito per il futuro rivolto all’intera comunità politica del Paese auspicando che l’Italia intera se ne sappia far carico.



