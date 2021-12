Roma, Alfonsi: “Il 2 gennaio prima domenica ecologica”

“La qualità dell’aria che respiriamo è fondamentale per la salute di tutte e tutti noi. La riduzione delle fonti di emissioni è uno degli obiettivi che l’Agenda 2030 ci pone ma che soprattutto è ormai un imperativo categorico per la salvaguardia del pianeta e per il contenimento dell’emergenza climatica.

Riparte il programma delle domeniche ecologiche

Riparte il programma delle domeniche ecologiche, così come stabilito dalle normative nazionali e regionali per la stagione invernale 2021-2022, per prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico derivante dal massiccio impatto di traffico e impianti di riscaldamento, in attuazione del piano regionale di risanamento della qualità dell’aria.

La prima domenica ecologica sarà il 2 gennaio 2022, per proseguire poi il 30 gennaio, il 20 febbraio e il 13 marzo. In queste giornate è previsto il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL, “Fascia Verde”, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, oltre al limite massimo di 12 ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento”.

Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.